Народный артист России Александр Зацепин подарил песню Новосибирску

Народный артист написал музыку к юбилею Новосибирска. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Народный артист России Александр Зацепин презентовал свою новую композицию ко дню Новосибирска. Музыку он писал специально к юбилею города.

Впервые ее услышали посетители концерта Эстрадного оркестра Новосибирской филармонии «Есть только миг». Там побывал и корреспондент Комсомольской Правды — Новосибирск, который снял ролик.

Скоро запустят конкурс текстов для новой композиции. Так, новосибирцы смогут создать песню по мелодии народного артиста.

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