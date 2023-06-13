Народный артист России Александр Зацепин подарил песню Новосибирску

Народный артист написал музыку к юбилею Новосибирска.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
Народный артист России Александр Зацепин презентовал свою новую композицию ко дню Новосибирска. Музыку он писал специально к юбилею города.
Впервые ее услышали посетители концерта Эстрадного оркестра Новосибирской филармонии «Есть только миг». Там побывал и корреспондент Комсомольской Правды — Новосибирск, который снял ролик.
Скоро запустят конкурс текстов для новой композиции. Так, новосибирцы смогут создать песню по мелодии народного артиста.
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