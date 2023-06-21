Новосибирский вирусолог Сергей Нетесов рассказал о последствиях опасной лихорадки Денге

Официальной вакцины против лихорадки Денге еще нет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ, доктор биологических наук, академик РАН Сергей Нетесов рассказал об опасности лихорадки Денге. В беседе с КП-Новосибирск эксперт отметил, что вакцина против возбудителя этой лихорадки пока еще не разработана. Хотя работы над ней ведутся уже несколько десятилетий.

Напомним, у пяти новосибирцев, выезжавших за границу, диагностировали лихорадку Денге. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

− Эти случаи выявили еще в феврале 2023 года. Такое происходит каждый год. Возбудитель лихорадки Денге – это флавивирус, очень дальний родственник вируса клещевого энцефалита. На территории России нет его резервуаров. Заразиться туристы могут при посещении Таиланда, Шри-Ланки, стран Африки и Карибского бассейна, − рассказал КП-Новосибирск Сергей Нетесов.

По словам доктора биологических наук, заболевание сопровождается высокой температурой, болями в мышцах и суставах. В некоторых случаях требуется срочная госпитализация. Вторичное заражение может привести к летальному исходу.

Вирусолог подчеркнул, что официально одобренной вакцины против лихорадки Денге еще нет. Созданы кандидатные вакцины, сейчас проводятся их испытания. А лечение заболевших − чисто симптоматическое.

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