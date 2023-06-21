Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 июня 2023 2:19

У пяти новосибирцев, выезжавших за границу, диагностировали лихорадку Денге

Один человек заразился малярией
Анастасия ХРОМЫХ
Пять жителей Новосибирской области, выезжавшие за границу, подхватили лихорадку Денге.

Пять жителей Новосибирской области, выезжавшие за границу, подхватили лихорадку Денге.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Пять жителей Новосибирской области, выезжавшие за границу, подхватили лихорадку Денге. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

− За истекший период 2023 года выявлено пять случаев лихорадки Денге и один случай малярии у граждан, посетивших зарубежные страны, − говорится в публикации.

Лихорадка Денге – это острая вирусная инфекция, ее переносят кровососущие насекомые. Болезнь в среднем длится от двух до семи дней. Среди основных симптомов − повышение температуры, боли в мышцах и суставах, слабость, тошнота, в некоторых случаях появляется сыпь на теле.

За прошлый год зарегистрировано четыре завозных случая заболевания малярией, три случая лихорадки Денге, а также шесть случаев острых кишечных инфекций.

Чтобы не испортить себе отпуск, в Роспотребнадзоре посоветовали соблюдать меры предосторожности. Так, стоит пить только чистую воду, тщательно мыть фрукты и овощи, есть только проверенную пищу и не экспериментировать с экзотическими продуктами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber