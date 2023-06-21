У пяти новосибирцев, выезжавших за границу, диагностировали лихорадку Денге

Пять жителей Новосибирской области, выезжавшие за границу, подхватили лихорадку Денге. Фото: Мария ЛЕНЦ

Пять жителей Новосибирской области, выезжавшие за границу, подхватили лихорадку Денге. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

− За истекший период 2023 года выявлено пять случаев лихорадки Денге и один случай малярии у граждан, посетивших зарубежные страны, − говорится в публикации.

Лихорадка Денге – это острая вирусная инфекция, ее переносят кровососущие насекомые. Болезнь в среднем длится от двух до семи дней. Среди основных симптомов − повышение температуры, боли в мышцах и суставах, слабость, тошнота, в некоторых случаях появляется сыпь на теле.

За прошлый год зарегистрировано четыре завозных случая заболевания малярией, три случая лихорадки Денге, а также шесть случаев острых кишечных инфекций.

Чтобы не испортить себе отпуск, в Роспотребнадзоре посоветовали соблюдать меры предосторожности. Так, стоит пить только чистую воду, тщательно мыть фрукты и овощи, есть только проверенную пищу и не экспериментировать с экзотическими продуктами.

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