Под Новосибирском нашли подростков, устроивших фотосессию на могилах. Фото: предоставлено источником.

В Сокуре нашли подростков, которые устроили шокирующую фотосессию на могилах. Их нашел местный житель. Молодой человек провел с ними беседу. После чего мальчики извинились за проступок.

– Эти подростки подрабатывали на кладбище, убирали территорию. Им примерно 15-17 лет. Найти их было не сложно, у нас все друг друга знают. Они сразу раскаялись. Осознали, что это глупость. Один из мальчиков опубликовал эти фото на своей странице, кто-то из его друзей слил их на широкую аудиторию. Я им объяснил, что кладбище – не место для игр, – рассказал КП-Новосибирск местный житель на условиях анонимности.

На видео мальчики, которые лежали на могилах, принесли извинения. Обещали, что больше подобного не вытворят.

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