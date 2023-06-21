«Со смертью нельзя шутить»: новосибирцев возмутили подростки, устроившие фотосессию на могилах

В селе Сокур в Мошковском районе Новосибирской области подростки устроили фотосессию на могилах. Фото: Андрей АБРАМОВ

В селе Сокур в Мошковском районе Новосибирской области подростки устроили фотосессию на могилах. Они улеглись прямо на основание захоронений и принялись позировать на камеру.

Публикация появилась в группе «Инцидент Новосибирск». Автор отметил, что хулиганы похожи на работников кладбища. У одного из них можно заметить тканевые перчатки на руках.

Поведение подростков возмутило местных жителей. Интернет-пользователи тоже бурно отреагировали на увиденное.

Подростки ложатся на могилы и позируют. Фото: скриншот из группы «Инцидент Новосибирск»

− По мне это не только неуважение к умершим, но и могут на себя беду накликать. Я не суеверна, просто иначе воспитана.

− Со смертью нельзя шутить, − высказались новосибирцы в комментариях.

КП-Новосибирск обратилась за комментарием в ГУ МВД России по региону – там пообещали уточнить информацию.

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