Студентов Новосибирска приглашают на летний инженерный интенсив

Трек SENSORS появился только в этом сезоне: студенты поработают над проектами по предотвращению аварийных ситуаций на инженерных объектах добывающей и строительной промышленности на основе волоконно-оптических датчиков. Фото: Светлана АСАДЧАЯ

В этом году студенты любых вузов, изучающие математику, физику, химию, биологию, программирование, геофизику и инженерное дело, смогут поработать над реальными проектами в рамках Летнего инженерного интенсива Technohack по четырем трекам: BIO, IT-GEO, SPACE и SENSORS. Сопровождать команды будут инженеры, ведущие научные сотрудники Передовой инженерной школы Новосибирского госуниверситета, эксперты институтов СО РАН и технологические предприниматели. Все, что потребуется для участия, - подать заявку до 20 июля (включительно).

Помимо образовательного и практического блоков студентов ждет ярмарка вакансий от компаний-партнеров, инструктаж по подаче заявок на конкурс «Студенческий стартап» с грантом 1 миллион рублей, розыгрыш индивидуального менторского сопровождения от резидентов Академпарка, сертификаты о прохождении Школы для всех участников, а также приглашения в магистратуры ПИШ НГУ и участие в Международном форуме технологического развития «Технопром-2023» - для лучших.

- TechnoHack - это пространство для развития, возможности для освоения современных инструментов исследовательской и инженерной деятельности, самореализации посредством участия в проектной работе. Выполнение проекта, связанного с реальными технологическими задачами, позволит студентам в рамках недельной программы почувствовать ритм и стиль этой деятельности и примерить ее на себя. Для участников программы это также отличная возможность пообщаться с потенциальными работодателями и определить свою будущую учебную и карьерную траекторию, - прокомментировал директор ПИШ НГУ «Когнитивная инженерия» Сергей Головин.