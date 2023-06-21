Мёртвую женщину нашли на улице Есенина в Новосибирске.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Дзержинском районе Новосибирска пенсионерка перестала выходить на связь с родственниками и соседями. Они вызвали спасателей.
– Вызов на улицу Есенина поступил после полудня 20 июня. Прибывшие на место специалисты обеспечили доступ в помещение. В квартире обнаружили пенсионерку 1936 года рождения без признаков жизни, – сообщает МАСС.
Тело женщины передали сотрудникам полиции. Причину смерти установят эксперты.
Ранее КП-Новосибирск писала, что за сутки в запертых квартирах в Новосибирск спасатели нашли четверых мёртвых человек.
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