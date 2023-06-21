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НовостиПроисшествия21 июня 2023 3:31

Мёртвую женщину нашли на улице Есенина в Новосибирске

Спасателям пришлось вскрыть дверь в квартиру
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Мёртвую женщину нашли на улице Есенина в Новосибирске.

Мёртвую женщину нашли на улице Есенина в Новосибирске.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Дзержинском районе Новосибирска пенсионерка перестала выходить на связь с родственниками и соседями. Они вызвали спасателей.

– Вызов на улицу Есенина поступил после полудня 20 июня. Прибывшие на место специалисты обеспечили доступ в помещение. В квартире обнаружили пенсионерку 1936 года рождения без признаков жизни, – сообщает МАСС.

Тело женщины передали сотрудникам полиции. Причину смерти установят эксперты.

Ранее КП-Новосибирск писала, что за сутки в запертых квартирах в Новосибирск спасатели нашли четверых мёртвых человек.

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