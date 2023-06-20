Четверых мёртвых новосибирцев нашли за сутки в запертых квартирах

Четверых мёртвых новосибирцев нашли за стуки в запертых квартирах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске за сутки в запертых квартирах нашли четверых мёртвых людей. На каждый случай выезжали спасатели.

– Первый вызов поступил 19 июня утром на улицу Широкую. Дверь в квартиру не открывал мужчина. Спасатели обеспечили доступ в помещение. В квартире нашли мужчину 1959 года рождения без признаков жизни. Тело передали полицейским. Второй вызов поступил днем на улицу Карда Маркса. В квартире, доступ в которую обеспечили специалисты, нашли женщину 1930 года рождения без признаков жизни. Тело передали полиции. Еще один труп женщины обнаружили на улице Дачной в Заельцовском районе. Лично ее еще не установлена. Тело передали сотрудникам полиции. Уже вечером поступил вызов на улице Земнухова. В запертой квартире там нашли мужчину 1956 года рождения без признаков жизни. Тело также передали полицейским, – говорится в сообщении МАСС.

Причину смерти новосибирцев установит судмедэкспертиза.

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