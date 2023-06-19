По Новосибирску развешивают разноцветные флаги к юбилею города

В Новосибирске развешивают флаги к празднику. Фото: паблик «СРЧ НСК» во ВКонтакте.

В понедельник, 19 июня новосибирцы вновь заметили подготовку ко Дню города. На этот раз очевидцы сняли на фото, как рабочие устанавливают разноцветные флаги к празднику.

Известно, что флаги уже висят по улице Красный проспект — неподалеку от здания правительства Новосибирской области.

Конечно же, яркое полотно развевается и в центре города — еще одно фото местные сделали на улице Ленина. Там флаги установили недалеко от НОВАТа.

Ранее КП-Новосибирск писала о графике работы метро в День города 25 июня 2023 года. Читайте расписание поездов и время, до которого будут работать входы.

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