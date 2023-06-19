График работы метро в День города в Новосибирске: до какого времени будет работать

Метро будет обслуживать пассажиров до часу ночи 26 июня.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В День города Новосибирский метрополитен будет работать по другому графику. Об этом сообщили на официальном сайте подземки.
Так, метро будет обслуживать пассажиров до часу ночи 26 июня. Как подчеркнули в пресс-службе подземки, это сделано для удобства местных жителей и гостей столицы Сибири.
Ранее КП-Новосибирск опубликовала программу празднования Дня города. В честь 130-летия Новосибирска организаторы подготовили насыщенную программу. Например, все желающие смогут посетить Фестиваль цветов на улице Ленина, а также побывать на фестивале духовых оркестров.
Также можно будет сделать зарядку вместе с единственной женщиной в отряде космонавтов «Роскосмоса» Анной Кикиной.
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