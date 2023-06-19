В Новосибирске возобновили автобусный маршрут до девяти СНТ

Автобусный маршрут возобновили после вмешательства прокуратуры. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

После вмешательства прокуратуры в Новосибирском районе возобновили транспортное сообщение с садоводческими товариществами. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

– По поручению прокурора области Александра Бучмана проведена проверка информации из СМИ о закрытии маршрута автобуса, осуществляющего пассажирские перевозки до девяти СНТ: «Недра», «Ивушки», «Медик» и других, что находятся в Новосибирском районе, – рассказала в прокуратуре НСО. – В результате жители, большинство из которых пенсионеры, вынуждены идти пешком от ближайшей остановки к своим дачам от трех до девяти километров.

Главе Новосибирского района внесли представление о возобновлении транспортного сообщения, которое было исполнено.

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