В Новосибирске возобновили автобусный маршрут до девяти СНТ

Автобусный маршрут возобновили после вмешательства прокуратуры.
Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
После вмешательства прокуратуры в Новосибирском районе возобновили транспортное сообщение с садоводческими товариществами. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
– По поручению прокурора области Александра Бучмана проведена проверка информации из СМИ о закрытии маршрута автобуса, осуществляющего пассажирские перевозки до девяти СНТ: «Недра», «Ивушки», «Медик» и других, что находятся в Новосибирском районе, – рассказала в прокуратуре НСО. – В результате жители, большинство из которых пенсионеры, вынуждены идти пешком от ближайшей остановки к своим дачам от трех до девяти километров.
Главе Новосибирского района внесли представление о возобновлении транспортного сообщения, которое было исполнено.
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