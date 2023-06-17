На месте работал реанимобиль: «Инфинити» столкнулась с маршруткой в Новосибирске

В Новосибирске «Инфинити» столкнулась с маршруткой. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На перекрестке в Новосибирске иномарка «Инфинити» столкнулась с маршруткой. Очевидцы рассказали об аварии в соцсети.

– Произошло ДТП на пересечении улиц Воинской и Дунайской, – уточнили подписчики паблика «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, что на месте аварии работал реанимобиль. Однако помощь медиков никому не понадобилась.

–В происшествии никто не пострадал, – уточнили очевидцы.

На кадрах к посту видно, что на месте аварии работал реанимобиль. . Фото: "АСТ-54".

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске иномарка сбила 7-летнего самокатчика. Ребенок в больнице.

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