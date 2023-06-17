На месте работал реанимобиль: «Инфинити» столкнулась с маршруткой в Новосибирске

В Новосибирске «Инфинити» столкнулась с маршруткой.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
На перекрестке в Новосибирске иномарка «Инфинити» столкнулась с маршруткой. Очевидцы рассказали об аварии в соцсети.
– Произошло ДТП на пересечении улиц Воинской и Дунайской, – уточнили подписчики паблика «АСТ-54».
На кадрах к посту видно, что на месте аварии работал реанимобиль. Однако помощь медиков никому не понадобилась.
–В происшествии никто не пострадал, – уточнили очевидцы.
На кадрах к посту видно, что на месте аварии работал реанимобиль. . Фото: "АСТ-54".
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске иномарка сбила 7-летнего самокатчика. Ребенок в больнице.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер