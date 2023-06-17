В Новосибирске иномарка сбила 7-летнего мальчика на самокате. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

17 июня в Дзержинском районе Новосибирска «Хендай» сбила ребенка на самокате. О ДТП сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

– Водитель - мужчина 1983 года сбил ребенка напротив дома 32 по улице Проспект Дзержинского. Мальчик пересекал проезжую часть на самокате справа налево по ходу движения автомобиля, – говорится в сообщении Госавтоинспекции.

В аварии пострадал ребенок 2016 года рождения. Его госпитализировали с различными травмами.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

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