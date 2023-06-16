В Новосибирске пьяный водитель без прав сбил девочек 13 и 17 лет

У пьяного водителя нет прав. Фото: новосибирская Госавтоинспекция.
Вечером 16 июня в Октябрьском районе Новосибирска сбили двух девочек 13 и 17 лет. Нетрезвый 41-летний водитель ехал по СНТ Дружба без прав. Об инциденте сообщили в городской Госавтоинспекции.
— После наезда на двух несовершеннолетних пешеходов автомобиль врезался в дерево. Девочек 2010 и 2006 года рождения увезли в больницу, — пояснили в ГАИ.
На водителя составили административный протокол — лихача арестовали.
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