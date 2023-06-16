В Новосибирске пьяный водитель без прав сбил девочек 13 и 17 лет

У пьяного водителя нет прав. Фото: новосибирская Госавтоинспекция.

Вечером 16 июня в Октябрьском районе Новосибирска сбили двух девочек 13 и 17 лет. Нетрезвый 41-летний водитель ехал по СНТ Дружба без прав. Об инциденте сообщили в городской Госавтоинспекции.

— После наезда на двух несовершеннолетних пешеходов автомобиль врезался в дерево. Девочек 2010 и 2006 года рождения увезли в больницу, — пояснили в ГАИ.

На водителя составили административный протокол — лихача арестовали.

Ранее КП-Новосибирск писала об аварии на Петухова. Там случилось массовое ДТП с КАМАЗом и троллейбусом. В аварии пострадали 5 автомобилей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Петухова в Новосибирске случилось массовое ДТП с КАМАЗом и троллейбусом

В аварии пострадали 5 автомобилей (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber