На Петухова в Новосибирске случилось массовое ДТП с КАМАЗом и троллейбусом

На месте аварии работают пожарные. Фото: ГУ МЧС РФ по НСО.
Днем 15 июня в Кировском районе Новосибирска произошло массовое ДТП с участием 5 автомобилей. Об аварии пишет сообщество АСТ-54 во ВКонтакте.
— Белый седан Toyota Chaser лишился морды, врезавшись в троллейбус, а засмотревшийся на ДТП водитель оранжевого КамАЗа врезался в серебристый хэтчбек Renault Mégane, который следом въехал в троллейбус, — указано в публикации.
По информации очевидцев, в сторону Хилокского рынка уже собралась пробка — свободное движение только в левом ряду. На месте пожарные.
Очевидцы сообщили об аварии. Фото: скрин паблика.
Информации о пострадавших пока нет — в городской Госавтоинспекции аварию пока не прокомментировали.
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