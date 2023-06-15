На Петухова в Новосибирске случилось массовое ДТП с КАМАЗом и троллейбусом

На месте аварии работают пожарные. Фото: ГУ МЧС РФ по НСО.

Днем 15 июня в Кировском районе Новосибирска произошло массовое ДТП с участием 5 автомобилей. Об аварии пишет сообщество АСТ-54 во ВКонтакте.

— Белый седан Toyota Chaser лишился морды, врезавшись в троллейбус, а засмотревшийся на ДТП водитель оранжевого КамАЗа врезался в серебристый хэтчбек Renault Mégane, который следом въехал в троллейбус, — указано в публикации.

По информации очевидцев, в сторону Хилокского рынка уже собралась пробка — свободное движение только в левом ряду. На месте пожарные.

Очевидцы сообщили об аварии. Фото: скрин паблика.

Информации о пострадавших пока нет — в городской Госавтоинспекции аварию пока не прокомментировали.

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