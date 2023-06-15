Анатолий Локоть объяснил причину переноса открытия станции метро «Спортивная»

Открытие новой станции снова отложили. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ.

Открытие станции метро «Спортивная» сдвинули на октябрь. Об этом на пресс-конференции заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

– Основная проблема – получение экспертизы в Москве, которая проходит в несколько этапов. О результатах их прохождения мы регулярно информируем, – пояснил глава города. – Физическое состояние станции «Спортивная» высокое. К концу июня – началу июля все основные работы будут завершены.

Как стало известно, один из основных этапов экспертизы уже пройден. 15 июня прошла загрузка еще по двум. Мэр отметил, что работа в данном направлении достаточно кропотливая.

– Важно не ошибиться, учесть всю проблематику и получить на вопросы исчерпывающие ответы. Чтобы акт введения был узаконен, легитимен, – уточнил Анатолий Локоть.

Он также отметил, что на данной станции специалисты пытаются синхронизировать все виды транспорта, потому что здесь пересадочный узел.

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