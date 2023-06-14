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НовостиОбщество14 июня 2023 13:39

Станцию метро «Спортивная» в Новосибирске достроят в октябре 2023 года

Новая станция готова на 95%
Данила ШУЛЯК
Новая станция готова на 95%. Фото: Фото: Дмитрий ТОРГАЧ.

Новая станция готова на 95%. Фото: Фото: Дмитрий ТОРГАЧ.

В Новосибирске перенесли срок сдачи новой станции метро «Спортивная» — на октябрь 2023 года. Это решение приняли на заседании рабочей группы Заксобрания региона по развитию метрополитена.

— Планируемый срок окончания строительства, который был утвержден вчера решением оперативного штаба, это 1 октября 2023 года. Сам контракт продлен до 31 декабря — на все завершающие процедуры. Техническая готовность объекта на сегодня – 95 процентов, — сообщил исполняющий обязанности директора муниципального предприятия «Метро МиР» Алексей Галкин.

На сегодня рабочие сделали все работы по установке эскалаторов, систем вентиляции и электрошкафов.

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