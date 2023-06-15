В Новосибирской области две недели разыскивают женщину в джинсовом комбинезоне

Женщина пропала 2 июня. Фото: ПСО "Лиза Алерт в Новосибирской области".

В Новосибирской области ведутся поиски 27-летней женщины. 2 июня она выехала из Новосибирска в Бийск (Алтайский край) – о чем сообщила своим родным, но до дома не доехала. Ориентировки с ее приметами опубликовали в соцсетях волонтеры новосибирского ПСО «Лиза Алерт».

- В данный момент проводится информационный поиск, идет активное распространение ориентировки в сети. Группа волонтеров обзванивает медицинские учреждения, - рассказали КП-Новосибирск в поисково-спасательном отряде. Также там подчеркнули, что женщина нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметром, нормального телосложения, волосы черные, глаза карие. В тот день предположительно была одета в джинсовый костюм светло-голубого цвета. С собой была коричневая дорожная сумка.

Если вам что-либо известно о местонахождении 27-летней жительницы Бийска, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда: 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.

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