В Новосибирске поиски парня в бежевой кепке завершились трагедией

Поиски 23-летнего мужчины завершились трагедией. Фото: "ЛизаАлерт НСО".

Поиски пропавшего в Новосибирске 23-летнего парня завершились трагедией. Об этом сообщили волонтеры ПСО «Лиза Алерт».

– Сегодня завершились поиски пропавшего 7 июня 23-летнего жителя Новосибирска. К сожалению, он найден погибшим, – сообщили поисковики. – Приносим свои соболезнования родным и близким.

Напомним, молодой мужчина пропал в Калининском районе города. Утром он ушел на прогулку, но домой так и не вернулся. Также было известно, что он нуждался в медицинской помощи.

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