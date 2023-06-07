«Ушел гулять и не вернулся»: в Новосибирске пропал 23-летний парень в бежевой кепке

В Новосибирске ищут 23-летнего Максима Владимировича Гальченя. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В Новосибирске ищут 23-летнего Максима Владимировича Гальченя. Парень пропал в Калининском районе города утром в среду, 7 июня.

— Молодой человек пропал сегодня утром, вышел дома гулять, домой не вернулся. Нуждается в медицинской помощи, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области».

Приметы: рост 178 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, каре-зеленые глаза. На момент своего исчезновения парень был одет в бежевую рубашку, серые бриджи, черные мокасины и бежевую кепку.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас находится парень или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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