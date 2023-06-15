Фото с места смертельного пожара на улице Кавказкой в Новосибирске показали в МЧС

На улице Кавказской 15 июня загорелись частный дом и надворные постройки. Фото: ГУ МЧС НСО.
Появились фотографии с места смертельного пожара в Ленинском районе Новосибирска. Напомним, на улице Кавказской 15 июня загорелись частный дом и надворные постройки. В результате возгорания погиб человек.
В доме взорвался газовый баллон. Фото: ГУ МЧС НСО.
Сообщалось, что в доме, предположительно, взорвался газовый баллон. Площадь возгорания составила 120 квадратов. В доме обнаружили тело человека. Личность того, кто погиб, пока не установлена.
В огне погиб человек. Фото: ГУ МЧС НСО.
На месте ЧП работали 6 единиц техники и 22 человека
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