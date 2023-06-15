Взорвался газовый баллон: в Новосибирске на пожаре в частном доме погиб человек

Человек погиб на пожаре в частном доме в Ленинском районе Новосибирска. Фото: стоп-кадр // "АСТ-54".

Крупный пожар произошел 15 июня на улице Кавказкой в Новосибирске. Там вспыхнули частный дом и надворные постройки. По предварительным данным, в доме взорвался газовый баллон.

– Есть угроза распространения огня. Был хлопок. Предположительно, газовый баллон. Площадь горения 120 кв. м., – сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

В доме обнаружили труп человека. Личность его еще не установлена.

– На месте работают 6 единиц техники и 22 человека, – добавили в МЧС.

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