Взорвался газовый баллон: в Новосибирске на пожаре в частном доме погиб человек

Человек погиб на пожаре в частном доме в Ленинском районе Новосибирска. Фото: стоп-кадр // "АСТ-54".
Крупный пожар произошел 15 июня на улице Кавказкой в Новосибирске. Там вспыхнули частный дом и надворные постройки. По предварительным данным, в доме взорвался газовый баллон.
– Есть угроза распространения огня. Был хлопок. Предположительно, газовый баллон. Площадь горения 120 кв. м., – сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.
В доме обнаружили труп человека. Личность его еще не установлена.
– На месте работают 6 единиц техники и 22 человека, – добавили в МЧС.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер