Под Новосибирском застрелят волков, которые терроризируют жителей Сузуна

Волков, которые терроризируют жителей Сузуна, застрелят. Фото: Инцидент Новосибирск

Волков, которые терроризируют жителей Сузуна, приказали застрелить. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии региона.

− Ситуация находится на контроле Министерства. В настоящий момент издан приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов, − рассказали КП-Новосибирск в Минприроды.

Приказ опубликован 14 июня. В нем говорится о необходимости добыть две особи волка. Отстрел необходимо провести в период с 14 по 16 июня на территории государственного природного заказника «Сузунский».

− Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов: угроза нанесения ущерба здоровью граждан (на основании обращения заместителя главы Сузунского района Новосибирской области А.Г. Вазема от 08.09.2023 № 2351, служебной записки государственного инспектора отдела охраны животного мира управления по охране животного мира, особо охраняемых природных территорий министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области А.Г. Шувалова от 13.06.2023 б/н), − говорится в документе.

Ранее жители рабочего поселка пожаловались на то, что волки спокойно бродят по улицам и нападают на домашних животных.

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