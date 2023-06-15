«Дерут кур и гусей, дерутся с собаками»: жителей поселка Сузун Новосибирской области терроризируют волки

Звери абсолютно не боятся людей и спокойно бродят по поселку. Фото: Инцидент Новосибирск

Жители поселка Сузун Новосибирской области пожаловались на волков, которые спокойно бродят по улицам и нападают на домашних животных. О проблеме рассказали в группе «Инцидент Новосибирск».

По словам сибиряков, они насчитали около пяти волков. Звери абсолютно не боятся людей.

− Волки периодически дерут кур, гусей, дерутся с собаками и совершенно не боятся людей. Один из местных жителей держит этих волков в районе местной пилорамы. Утверждает, что животные не его, но жители часто приезжают к нему на территорию и наблюдают, что днем количество волков одно, ночью другое, − отметила автор публикации.

Местные жители говорят, что волки ночуют на этой пилораме, а днем отправляются бродить по поселку. Люди боятся за свою жизнь, так как не исключают, что однажды звери нападут на них.

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