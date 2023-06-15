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НовостиПроисшествия15 июня 2023 1:16

Был на празднике без родителей: раскрыты подробности гибели 10-летнего мальчика в бассейне новосибирской сауны

Раскрыты подробности гибели 10-летнего мальчика в бассейне новосибирской сауны
Авторы (2):
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Раскрыты подробности гибели 10-летнего мальчика в бассейне новосибирской сауны.

Раскрыты подробности гибели 10-летнего мальчика в бассейне новосибирской сауны.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стали известны подробности гибели 10-летнего ребенка, утонувшего в бассейне сауны. Трагедия произошла 14 июня в Октябрьском районе города.

– Мальчик был без родителей на детском Дне рождении. Родители именинника там присутствовали, – рассказал КП-Новосибирск источник.

На месте ЧП работают прокуроры и следователи. По факту трагедии проводится проверка.

КП-Новосибирск выясняет подробности случившегося.

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