Был на празднике без родителей: раскрыты подробности гибели 10-летнего мальчика в бассейне новосибирской сауны

Раскрыты подробности гибели 10-летнего мальчика в бассейне новосибирской сауны.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Стали известны подробности гибели 10-летнего ребенка, утонувшего в бассейне сауны. Трагедия произошла 14 июня в Октябрьском районе города.
– Мальчик был без родителей на детском Дне рождении. Родители именинника там присутствовали, – рассказал КП-Новосибирск источник.
На месте ЧП работают прокуроры и следователи. По факту трагедии проводится проверка.
КП-Новосибирск выясняет подробности случившегося.
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