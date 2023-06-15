Был на празднике без родителей: раскрыты подробности гибели 10-летнего мальчика в бассейне новосибирской сауны

Раскрыты подробности гибели 10-летнего мальчика в бассейне новосибирской сауны. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стали известны подробности гибели 10-летнего ребенка, утонувшего в бассейне сауны. Трагедия произошла 14 июня в Октябрьском районе города.

– Мальчик был без родителей на детском Дне рождении. Родители именинника там присутствовали, – рассказал КП-Новосибирск источник.

На месте ЧП работают прокуроры и следователи. По факту трагедии проводится проверка.

КП-Новосибирск выясняет подробности случившегося.

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