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НовостиПроисшествия15 июня 2023 0:53

В Октябрьском районе Новосибирска 10-летний мальчик утонул в бассейне сауны

Прокуратура проводит проверку
Анастасия ХРОМЫХ
10-летний мальчик погиб в бассейне сауны в Октябрьском районе Новосибирска.

10-летний мальчик погиб в бассейне сауны в Октябрьском районе Новосибирска.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

10-летний мальчик утонул в бассейне сауны в Октябрьском районе Новосибирска. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Трагедия произошла вечером в среду, 14 июня. Прокуратура организовала проверку по данному факту.

− С целью координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал исполняющий обязанности заместителя прокурора района Дмитрий Константинов, − отметили в ведомстве.

На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Прокуратура проверит, соответствовали ли оказываемые услуги требованиям безопасности, а также исполнялись ли обязанности по охране жизни и здоровья ребенка.

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