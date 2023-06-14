Погибшего на спецоперации уроженца Новосибирска Вадима Лемеша посмертно наградили звездой Героя России

Награду передали матери погибшего майора. Фото: правительство Адыгеи.

В Доме правительства Адыгеи глава Республики Мурат Кумпилов встретился с семьей Вадима Лемеша из Новосибирска. Матери погибшего в зоне спецоперации майора передали звезду Героя России, к которой его представили посмертно. Об этом сообщили в правительстве Адыгеи.

– Ценой своей жизни Вадим Лемеш спас сослуживцев. Подвиг героя будет увековечен на аллее Славы Новосибирского высшего командного училища, где учился офицер 102-го мотострелкового полка 150-й мотострелковой дивизии ЮВО, – рассказали в пресс-службе.

Вадим Лемеш погиб в августе прошлого года. Во время артобстрела он был вместе с бойцом у подвала. И успел толкнуть его внутрь, а самому спастись не хватило нескольких секунд: в спину вонзилось несколько осколков. Один из них попал в шею и оказался смертельным.

Майор родился в Новосибирске в 1987 году. После окончания Новосибирского высшего командного училища служил на различных должностях в Северо-Кавказском и Южном военных округах. Возглавлял разведвзвод, стрелковый взвод 49 общевойсковой армии ЮВО. Был командиром мотострелкового батальона. В 2020 году служил в Сирии, а с 2022-го – в зоне СВО на Донбассе. Был награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу». У погибшего майора остались жена и двое сыновей, которые живут в Майкопе.

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