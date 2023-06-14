Слесарь из Новосибирской области Андрей Поддубных погиб на спецоперации

Житель Куйбышевского района Новосибирской области Андрей Поддубных погиб в зоне СВО. Фото: https://vk.com/kuibyshevskiy_nso

Житель Куйбышевского района Новосибирской области Андрей Поддубных погиб в зоне СВО. Ему было 38 лет.

Андрей Олегович родился 11 ноября 1984 года в Красноярском крае. Устроился на работу на предприятие «Ерофеев» в Куйбышевском районе, трудился там слесарем. В разные годы работал вахтовым методом и в других регионах.

Весной 2023 года Поддубных принял решение отправиться на СВО. Погиб он 16 мая, выполняя поставленные командованием задачи.

Прощание с героем состоится 14 июня до 12:00. Траурное мероприятие пройдет в прощальном зале № 7 ритуальных услуг «Память» в Куйбышеве, сообщили в группе районной администрации.

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