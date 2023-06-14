В Новосибирске у Дома Ленина появятся цветочные часы

Цветочные часы появятся у Дома Ленина в Центральном районе. Фото: мэрия Новосибирска
Цветочные часы появятся у Дома Ленина в Центральном районе Новосибирска. Работы уже идут полным ходом, сообщили в мэрии города.
Оформлением необычной клумбы занимаются сотрудники МАУ «Горзеленхоз». Они высаживают белую и розовую бегонию, формируя из нее определенный узор.
− Всего здесь будет высажено пять тысяч растений, − сообщили в муниципалитете.
Ранее вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказывала, что в городе появится несколько клумб, оформленных в цветах российского триколора.
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