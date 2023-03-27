В Новосибирске высадят более 330 тысяч цветов в 2023 году

Жителей и гостей столицы Сибири будут радовать однолетние цветы, многолетники и кустарники. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году на территории Новосибирска планируют высадить чуть больше 331 тысячи декоративных растений. Это однолетние цветы, многолетники и кустарники, рассказала вице-мэр города Анна Терешкова.

− За последние три года в цветочном оформлении Новосибирска наметились перемены: общая площадь цветников увеличилась на 10%, − отметила политик в своем телеграм-канале.

Однолетних цветочных культур будет больше всего – 316 тысяч. Также жителей и гостей столицы Сибири будут радовать 10 видов многолетников и четыре вида декоративных кустарников.

Анна Терешкова отметила, что с каждым годом доля многолетних растений увеличивается. Благодаря этому «набор» цветущих растений в Новосибирске становится более разнообразным.

А еще, по словам вице-мэра города, в Новосибирске появится несколько клумб, оформленных в цветах российского триколора.

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