В Новосибирске экс-председателю СО РАН вынесли приговор за мошенничество. Фото: https://novo-sibirsk.ru/.

В Новосибирске вынесли приговор академику Асееву, бывшему председателю Сибирского отделения Российской академии наук. Его признали виновным в мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ. Известно, что уголовное дело возбудили по материалам от УФСБ по Новосибирской области.

– Следствие и суд установили, что 74-летний осужденный, занимая должность председателя СО РАН, в период с октября 2009 года по июнь 2015 года, используя свое служебное положение, решил организовать предоставление ему, как председателю Учреждения Российской академии наук Сибирского отделения РАН, коттеджа, находящегося в оперативном управлении СО РАН и являющимся федеральной собственностью, а также заключение с ним договора найма указанного жилого помещения и дальнейшую его приватизацию. При этом, нуждающимся в предоставлении ему жилья он не являлся, поскольку имел в собственности недвижимость, – говорится в сообщении СК РФ по Новосибирской области.

Чтобы реализовать план, экс-председатель убедил членов Президиума СО РАН в том, что коттедж этот он будет использовать только как резиденцию для приема иностранных гостей. Заверил, что приватизировать его не будет. А затем за счет средств СО РАН сделал в коттедже дорогой ремонт. Оформляя договор найма, академик внес в него данные своей дочери, которая якобы проживает в доме. А после этого фиктивно прописал дочь в коттедже.

Далее, чтобы довести преступную схему до конца, экс-председатель направил иск в суд к СО РАН. В нем требовал признать права собственности на коттедж в порядке приватизации от имени дочери. Подпись родственницы он подделал. Так как она в это время находила за границей. Суд заявленные требования удовлетворил.

– В результате противоправных действий Председателя СО РАН было зарегистрировано право собственности его дочери на жилое помещение, общей стоимостью около 46 млн рублей (по оценке на 2015 год), чем был причинен особо крупный ущерб бюджету Российской Федерации, – добавили в СК.

Суд признал подсудимого академика виновным. Ему назначили 4 года лишения свободы условно. А также штраф в размере 500 тысяч рублей.

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