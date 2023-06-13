Прокуратура проверила сельское кладбище, захоронения которого может смыть в Обское море

Прокуратура выехала на сельское кладбище, чтобы оценить ситуацию на месте. Фото: прокуратура НСО.

Сотрудники Искитимской прокуратуры выехали с проверкой на кладбище села Тальменка. Напомним, по информации регионального отделения Народного фронта, из-за талых вод, которые каждый год подмывают берег, около 30 могил могут обрушиться в реку Бердь.

– Прокуратурой проводится проверка по информации о нарушениях законодательства при организации захоронений в Искитимском районе. Также выяснилось, что документов на земельный участок, занятый кладбищем, нет, – сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Межрайонный прокурор Денис Серебряков выезжал на место вместе с главой муниципалитета и депутатом Совета депутатов сельсовета. Установлено, что расстояние от места последнего захоронения до воды более 30 метров. В настоящее время угрозы обрушения нет.

В прокуратуре также сообщили, что по результатам проверки будет дана оценка действиям местных властей и контролирующих органов, которые обязаны предотвращать негативное влияние воды на береговую линию, обрушение могил в реку и оформлять правоустанавливающие документы на землю под кладбищем. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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