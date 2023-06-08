Около 30 захоронений сельского кладбища может смыть в Обское море

От некоторых могил до края берега осталось 5-7 метров. Фото: предоставлено Народным фронтом в Новосибирской области.

Около 30 могил сельского кладбища в Искитимском районе могут обрушиться в реку Бердь и уплыть в Новосибирское водохранилище. Об этом сообщили в региональном штабе Народного фронта.

- Жители села Тальменка хоронят своих близких в этом красивом месте с давних пор, но водохранилище интенсивно подмывает берег, угрожая обрушением. Кладбище не узаконено, находится на землях лесного фонда и является действующим. Ритуальная служба копает могилы там, где хотят родственники, - рассказали в Народном фронте Новосибирской области.

Берег требует скорейшего укрепления, иначе может произойти непоправимое: до некоторых могил от края берега всего 5-7 метров. Местные жители пытались своими силами бороться с проблемой: дважды вбивали ивовые колья, делали плетни, но земля, которая постоянно осыпается, заваливала молодые деревья, и они погибали.

- Мы будем добиваться узаконивания кладбища и определения тех, кто должен провести берегоукрепительные работы как можно скорее. Готовим обращение главе Искитимского района и в прокуратуру, - сообщили в региональном штабе ОНФ.

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