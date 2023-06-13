В СК раскрыли подробности гибели парня в бежевой кепке в Новосибирске

Следователи сообщили, что тело пропавшего парня нашли в лесу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске завершились трагедией поиски 23-летнего мужчины. Он ушел из дома на прогулку 7 июня, а спустя шесть дней его нашли погибшим.

– Тело молодого человека 1999 года рождения была найдено в лесу сегодня, 13 июня, в Калининском районе Новосибирска, – сообщили КП-Новосибирск в СУ СК России по Новосибирской области.

Следователи уже осмотрели место происшествия. И продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. На основе полученной информации будет принято процессуальное решение.

Напомним, молодой новосибирец ушел на прогулку утром, но домой так и не вернулся. Его искали почти неделю. Также было известно, что он нуждался в медицинской помощи.

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