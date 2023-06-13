Суд вынес приговор экс-кандидату в мэры Новосибирска Сергею Проничеву

Экс-кандидату в мэры Новосибирска Сергею Проничеву вынесли приговор. Фото: Управление Судебного департамента в НСО

Экс-кандидату в мэры Новосибирска Сергею Проничеву вынесли приговор. Об этом стало известно во вторник, 13 июня.

Напомним, Сергея Проничева обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ – «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

− В прениях сторон гособвинитель просил переквалифицировать наказание на ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как посчитал, что Проничев не довел до конца преступление по не зависящим от него обстоятельствам, и назначить ему наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима на срок 3 года со штрафом в 250 000 рублей. Защита настаивала на полной невиновности, − говорится в группе судов общей юрисдикции региона.

В итоге экс-кандидата в мэры Новосибирска признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30, частью четвертой статьи 159 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года со штрафом в сто тысяч рублей.

17 апреля 2021 года Проничева заключили под стражу, а 27 апреля 2022 года меру пресечения изменили на домашний арест. Фактически бизнесмен отбыл назначенное наказание, поэтому его освободили из-под домашнего ареста.

Напомним, бизнесмена задержали вместе с журналистом Николаем Сальниковым. Мужчин обвинили в шантаже и вымогательстве денег у депутатов.

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