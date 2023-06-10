В Новосибирске полиция начала проверку после убийство собаки на территории школы

В Новосибирске на территории школы в Дзержинском районе нашли мертвую собаку. Фото: Екатерина КОМЯКОВА

В Новосибирске на территории школы в Дзержинском районе нашли мертвую собаку. Дети рассказали о том, что убили животное прямо у них на глазах. Сейчас в произошедшем разбирается полиция.

— В полицию поступило сообщение об обнаружении в Дзержинском районе Новосибирска тела собаки с повреждениями, — пояснили КП-Новосибирск в областном МВД.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося и людей, причастных к этому. Очевидцы рассказывали, что собака, которую нашли мертвой, набросилась на другую собаку, с которой гулял ее хозяин.

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