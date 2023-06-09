«В нее кидали камни, а потом выстрелили»: в Новосибирске на территории школы убили собаку на глазах у детей

В Новосибирске на территории школы в Дзержинском районе нашли мертвую собаку. Фото: «АСТ-54 black»
В Новосибирске на территории школы в Дзержинском районе нашли мертвую собаку. Как рассказывают дети, произошло все у них на глазах.
— Дети, гуляющие рядом, сказали, что животное убил мужчина с большой чёрной гладкошёрстной собакой. Убитая собака бросилась на его собаку, мужчина начал кидать в неё камнями, а потом отошёл за забор в кусты и, видимо, выстрелил. Собака пыталась идти, покрутилась, а потом упала, — сообщает телеграмм-канал «АСТ-54 black».
В ГУ МВД по Новосибирской области пообещали уточнить информацию.
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