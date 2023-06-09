В Новосибирске с 20 июня запретят парковку на Красном проспекте

В Новосибирске с 20 июня запретят парковку на проезде от Красного проспекта к жилому дому № 307.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирске с 20 июня запретят парковку на проезде от Красного проспекта к жилому дому № 307. Об этом рассказали в мэрии.
— Ограничение вводится для исключения стоянки транспортных средств на проезжей части и обеспечения беспрепятственного проезда автотранспорта и спецтехники по Красному проспекту, — сообщили в муниципалитете.
После 20 июня там планируется установить специальные знаки о запрете парковки.
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