В Новосибирске с 20 июня запретят парковку на Красном проспекте

В Новосибирске с 20 июня запретят парковку на проезде от Красного проспекта к жилому дому № 307. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске с 20 июня запретят парковку на проезде от Красного проспекта к жилому дому № 307. Об этом рассказали в мэрии.

— Ограничение вводится для исключения стоянки транспортных средств на проезжей части и обеспечения беспрепятственного проезда автотранспорта и спецтехники по Красному проспекту, — сообщили в муниципалитете.

После 20 июня там планируется установить специальные знаки о запрете парковки.

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