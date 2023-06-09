В Новосибирске вечером 9 июня изменят работу трамваев на левом берегу. Фото: Виталий ТИМКИВ

В Новосибирске вечером 9 июня изменят работу трамваев на левом берегу. Об этом рассказали в мэрии города.

— С 22 часов до окончания движения 9 июня и с начала движения до 7 часов 10 июня будет изменена работа трамвайных маршрутов № 8, 15 и 18, — сообщили в муниципалитете.

Сменить маршрут трамваям пришлось из-за проведения работ по организации реверсивного трамвайного движения по улице Широкой на участке от Ватутина до площади Труда. Это делается в рамках строительства мостового перехода через Обь.

Пока будут идти работы, трамваи будут ходить следующим образом:

— № 15 — конечный остановочный пункт «Бугринская роща», ул. Оловозаводская, ул. Мира, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Покрышкина, площадь им. Карла Маркса, ул. Покрышкина, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Мира, ул. Оловозаводская, конечный остановочный пункт «Бугринская роща»;

— № 18 — конечный остановочный пункт «Пос. Чемской», ул. Петухова, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Покрышкина, площадь им. Карла Маркса, ул. Покрышкина, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Петухова, конечный остановочный пункт «Пос. Чемской»;

— № 8 — будет закрыт.

С 7 часов 10 июня до особого распоряжения работа трамвайных маршрутов № 8, 15, 18 на ул. Широкой на участке от ул. Ватутина до площади Труда будет организована по однопутному трамвайному пути.

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