Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выступил в суде по делу главы Центрального округа Канунникова

В Новосибирске состоялось заседание по делу главы Центрального округа Сергея Канунникова. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирске состоялось заседание по делу главы Центрального округа Сергея Канунникова. В суде выступил мэр города Анатолий Локоть. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе муниципалитета.

− Анатолий Евгеньевич действительно выступил в суде, − рассказали КП-Новосибирск в мэрии.

Речь идет о незаконном сносе стелы в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне. После этого возбудили уголовное дело. Обвиняемым стал глава Центрального округа Новосибирска Сергей Канунников.

Чиновнику вменили халатность, то есть ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей. Как выяснили следователи, Канунников не подал документы о признании права муниципальной собственности на бесхозный мемориал.

− Обвиняемый не обеспечил эксплуатацию памятника и поддержание в состоянии, соответствующим достойному и уважительному отношению к памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне, − заявляли в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber