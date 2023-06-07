«Лей, не жалей»: в Новосибирской области после аномальной жары пошёл дождь

В Новосибирской области пошел ливень. Фото: Рассказали читатели
В Новосибирской области 7 июня после нескольких дней аномальной жары пошёл дождь. Пока что осадки только подступают к областному центру, но, судя по затянувшемся тучами небу, скоро будут и здесь.
- Аллилуйя! Освежающий дождик прошёл в Бердске, а на пересечении Котовского и Пермитина был замечен «предвестник бури». Лей, лей, не жалей! - пишет телеграм-канал «АСТ-54 black».
Жители Бердска рассказывают, что сейчас погода разгулялась ни на шутку: от сильного ветра падают деревья, а по дорогам разливаются ручьи.
Читатели КП-Новосибирск из Искитима также сообщают о дождях. Вот уже второй раз за день в городе-строителе намок асфальт. Прямо сейчас там льет ливень.
Вчера в Куйбышевском районе Новосибирской области выпал град.
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