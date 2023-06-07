В суд направят дело директора новосибирской турфирмы, организовавшей поход на Ключевскую Сопку. . Фото: КГКУ «ЦОД».

До суда дошло дело директора новосибирской турфирмы, организовавшей поход на Ключевскую Сопку. Обвиняют его в оказании услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц, ( по части 3 статьи 238 УК РФ).

Следователи установили, что обвиняемый, занимая должность директора новосибирской турфирмы, разместил в Интернете рекламу об организации для желающих восхождения на вулкан Ключевская сопка Камчатского края. Для осуществления цели он привлек к работе инструкторов-проводников, у которых не было компетенций для маршрута особой категории сложности. Директор знал, что не сможет оказать услугу безопасно и качественно. Однако все равно принял решение организовать поход в период с 28 августа по 9 сентября 2022 года.

Группа туристов в сопровождении гидов 30 августа начала восхождение по южному склону вулкана. Уже 3 сентября на высоте 4 тысяч метров над уровнем моря двое туристов в сопровождении одного инструктора начали обратный спуск. Они решили вернуться к домику вулканологов из-за плохого самочувствия. Остальные туристы продолжили восхождение. Когда они достигли высоты 4400 метров, осознали, что продолжить движение по ледовому склону невозможно. Группа развернулась и начала обратный спуск.

– Во время спуска группа сорвалась вниз. В результате падения 8 участников туристического маршрута и сопровождающий их инструктор из-за полученных травм и переохлаждения погибли, – напомнили в СК РФ по Камчатскому краю.

Директор турфирмы признал вину в преступлении. Он раскаялся и сотрудничал со следствием. Во время следствия он находился под домашним арестом.

Следствие также установило вину погибшего инструктора. Он в нарушении правил безопасности допустил единую сцепку альпинистской веревкой всех участников группы. Это и привело к одномоментному падению людей.

– В настоящее время уголовное дело передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, – говорится в сообщении СК.

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