В мэрии Новосибирска объяснили, почему над городом нависла пылевая завеса

В мэрии Новосибирска объяснили появление пылевой завесы над городом. Фото: стоп-кадр из видео Артема Малыхина

В мэрии Новосибирска объяснили появление пылевой завесы над городом. Серую полосу в небе заметили на левом берегу 1 июня и сначала приняли за смог.

Как сообщили КП-Новосибирск в Департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии, это связано с особенностью почв, на которых расположен город.

− Большая часть города Новосибирска расположена на аллювиальных (пойменных) почвах, которые в своем составе содержат большое количество отложений обломочного происхождения, а также пески, ил, глину. Такие отложения особенно легко подвержены деформации, что, в свою очередь, способствует формированию пылеватых песков в условиях сибирского климата, − объяснили в муниципалитете.

Также пылевая завеса могла появиться из-за жары и отсутствия осадков. То есть почва подсохла, и ветер сдул с нее частицы песка.

При этом в мэрии сообщили со ссылкой на СГК, что явление не связано с эксплуатируемыми золоотвалами теплоэлектростанций.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber