Серая полоса в небе: левый берег Новосибирска заволокло смогом

Утром 1 июня левый берег Новосибирска заволокло смогом. Фото: стоп-кадр из видео Артема Малыхина

Утром 1 июня левый берег Новосибирска заволокло смогом. Кадры, на которых отчетливо видна серая полоса в небе, начали появляться в соцсетях.

− Левый берег, у вас там все в порядке? – задаются вопросом в паблике «Инцидент Новосибирск».

В комментариях местные жители отметили, что такая же картина наблюдается и в сторону правого берега.

Сибиряк Артем Малыхин рассказал КП-Новосибирск, что смог над городом виден даже с Краснообска.

− Это с Краснообска вид на город, − отметил новосибирец, предоставив видео.

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