В Новосибирске 8 июня прогнозируют жару до +40 градусов

Днем прогнозируют +37...+39, преимущественно без осадков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жару до +40 градусов обещают в Новосибирске в четверг, 8 июня. Прогноз опубликован на сайте Западно-Сибирского УГМС.

Ночью будет +20...+22, в пригороде немного прохладнее − до +19 градусов.

Днем прогнозируют +37...+39, преимущественно без осадков.

Июньская жара в Новосибирске продолжает бить все рекорды. Показатели термометров удивляют даже синоптиков. Однако страдать из-за аномальной жары осталось недолго – скоро в регион придут дожди.

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