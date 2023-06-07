В Новосибирске 8 июня прогнозируют жару до +40 градусов

Днем прогнозируют +37...+39, преимущественно без осадков.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Жару до +40 градусов обещают в Новосибирске в четверг, 8 июня. Прогноз опубликован на сайте Западно-Сибирского УГМС.
Ночью будет +20...+22, в пригороде немного прохладнее − до +19 градусов.
Днем прогнозируют +37...+39, преимущественно без осадков.
Июньская жара в Новосибирске продолжает бить все рекорды. Показатели термометров удивляют даже синоптиков. Однако страдать из-за аномальной жары осталось недолго – скоро в регион придут дожди.
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