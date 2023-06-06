«Животные бежали от огня»: в Караканском бору Новосибирской области сгорели почти 7 гектар леса

Загорелся лес в природном парке Караканский бор. Фото: Кадр из видео/Минприроды НСО
В Ордынском районе Новосибирской области во вторник, 6 июня, случился лесной пожар. Загорелся лес в природном парке Караканский бор. Об этом рассказали в областном минприроды.
— Сейчас довольно-таки сложная обстановка, пятый класс пожарной опасности. Возгорание возникло по причине неосторожного обращения людей с огнем, — пояснили в минприроды НСО.
К счастью, огонь удалось оперативно потушить. В ведомстве также отметили, что с начала пожароопасного сезона в регионе возникло 326 лесных пожаров площадью 2211 гектар.
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