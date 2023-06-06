«Животные бежали от огня»: в Караканском бору Новосибирской области сгорели почти 7 гектар леса

Загорелся лес в природном парке Караканский бор. Фото: Кадр из видео/Минприроды НСО

В Ордынском районе Новосибирской области во вторник, 6 июня, случился лесной пожар. Загорелся лес в природном парке Караканский бор. Об этом рассказали в областном минприроды.

— Сейчас довольно-таки сложная обстановка, пятый класс пожарной опасности. Возгорание возникло по причине неосторожного обращения людей с огнем, — пояснили в минприроды НСО.

К счастью, огонь удалось оперативно потушить. В ведомстве также отметили, что с начала пожароопасного сезона в регионе возникло 326 лесных пожаров площадью 2211 гектар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С конца апреля в Новосибирской области возникло 326 лесных пожаров

Общая площадь огня больше 2200 гектаров (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber