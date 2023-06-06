С конца апреля в Новосибирской области возникло 326 лесных пожаров

Леса гибнут из-за людей. Фото: Минприроды НСО.

С начала пожароопасного сезона в Новосибирской области зарегистрировали 326 лесных пожаров. Их общая площадь больше 2200 гектаров.

— При этом огонь фиксировали и в лесах — на них приходится больше 1,6 тысячи гектаров пожаров, — уточнили в Минприроды региона.

При этом в министерстве отметили: основная причина лесных пожаров — небрежное отношение горожан к природе. Сотрудники ведомства просят сибиряков быть более бдительными в лесах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber