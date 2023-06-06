В Новосибирских магазинах ищут смертельный коктейль «Мистер сидр»

Этот алкоголь может сильно навредить здоровью. Фото: Иван МАКЕЕВ

Специалисты Роспотребнадзора по Новосибирской области ищут в магазинах смертельный алкогольный коктейль «Мистер сидр». Сразу в нескольких регионах России горожане отравились опасным пивным напитком.

— Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области информирует о том, что на территории нашего региона на данный момент пострадавших от употребления напитка нет, в обороте указанной продукции не установлено, — сообщили в ведомстве.

Специалисты просят не пить ядовитый сидр и сообщать при обнаружении коктейля на прилавках. В Минпромторге НСО оценили вероятность отравления «Мистером Сидром» в Новосибирске. Министр Андрей Гончаров призвал всех быть особенно бдительными.

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