В Новосибирске достали лосенка, упавшего в колодец у стрелочного завода

Лосенка достали и выпустили в лес. Фото: Алина НЕЧАЕВА

Лосенка, провалившегося в колодец у стрелочного завода, спасли в Новосибирске. Специалисты Минприроды и спасатели достали лесного малыша из западни. Об этом с места сообщил корреспондент КП-Новосибирск.

– Лосенка предварительно усыпили. После чего достали из колодца. Его осмотрел ветеринар. Угрозы жизни лосенка нет. Поэтому его выпустили в лес, – сообщает корреспондент КП-Новосибирск.

Ранее сообщалось, что упавшего лосенка обнаружили сотрудники стрелочного завода.

Они вызвали экстренные службы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber