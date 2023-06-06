В Новосибирске достали лосенка, упавшего в колодец у стрелочного завода

Лосенка достали и выпустили в лес.
Фото: Алина НЕЧАЕВА
Лосенка, провалившегося в колодец у стрелочного завода, спасли в Новосибирске. Специалисты Минприроды и спасатели достали лесного малыша из западни. Об этом с места сообщил корреспондент КП-Новосибирск.
– Лосенка предварительно усыпили. После чего достали из колодца. Его осмотрел ветеринар. Угрозы жизни лосенка нет. Поэтому его выпустили в лес, – сообщает корреспондент КП-Новосибирск.
Ранее сообщалось, что упавшего лосенка обнаружили сотрудники стрелочного завода.
Они вызвали экстренные службы.
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