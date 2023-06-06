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НовостиОбщество6 июня 2023 6:15

В Новосибирске достали лосенка, упавшего в колодец у стрелочного завода

Животное выпустили в лес
Авторы (2):
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Алина НЕЧАЕВА
Лосенка достали и выпустили в лес.

Лосенка достали и выпустили в лес.

Фото: Алина НЕЧАЕВА

Лосенка, провалившегося в колодец у стрелочного завода, спасли в Новосибирске. Специалисты Минприроды и спасатели достали лесного малыша из западни. Об этом с места сообщил корреспондент КП-Новосибирск.

– Лосенка предварительно усыпили. После чего достали из колодца. Его осмотрел ветеринар. Угрозы жизни лосенка нет. Поэтому его выпустили в лес, – сообщает корреспондент КП-Новосибирск.

Ранее сообщалось, что упавшего лосенка обнаружили сотрудники стрелочного завода.

Они вызвали экстренные службы.

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