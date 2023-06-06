«Ему вкололи обезболивающее»: очевидцы рассказали, как нашли лосенка, провалившегося в колодец в Новосибирске

На месте работают спасатели. Фото: Алина НЕЧАЕВА

Очевидцы рассказали, как нашли лосенка, провалившегося в колодец у стрелочного завода. Напомним, что спасательная операция началась утром 6 июня.

- Мне передал напарник по смене. Его кто-то или увидел или услышал. Мы тут же начали поднимать шумиху, чтобы его спасти. Утром приезжали спасатели, поставили ему обезболивающее, - рассказали КП-Новосибирск очевидцы.

Местные позвонили во все инстанции. Сейчас на месте работают спасатели МАСС, представители минприроды.

- Спасатели рассказали, что будут поднимать при помощи крана одну часть колодца, чтобы освободить место. Так лось сможет выбраться. Животное очень крупное, - передает с места корреспондент КП-Новосибирск.

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